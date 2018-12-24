Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Bayburt'taki Darbe Girişimi Davası

Fetö'nün Bayburt'taki Darbe Girişimi Davası

1 saat önce

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesi ile devam edildi.

Fetö'nün Bayburt'taki Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı davaya tanıkların dinlenmesi ile devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışlası'nda vatani görevini yapan bazı erler, rütbeli personeller ile bazı sivillerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi tanık olarak dinledi.

Kamu kurumunda görev yapan tanık Uğur E, Ahmet Ergüden'i tanıdığını ve o gece kendisiyle telefonla görüştüğünü belirterek, "Saat 24.00 gibi aradım ve ne yaptığını sordum. O da birliklerinin bağlı olduğu Trabzon'dan darbe ili ilgili bazı emirler geldiğini, bu emirlere uymayarak gerekli tedbirleri aldığını ve kışlaya giriş çıkışları kapattığını bana söyledi. Yine sonraki bir konuşmamızda da bu işin FETÖ'nün işi olduğunu, TSK'dan tamamen tasfiye edileceklerini bildikleri için bu işe giriştiklerini bana anlattı" şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve sanık avukatlarının beyanlarını almak üzere duruşmayı yarına erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:01 Kaynak: AA

Bayburt, Güncel
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