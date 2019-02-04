Fetö'nün BDDK'daki "Usulsüz Sorgulama" Davası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak, elde edilen bilgilerin FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 37 sanığın yargılandığı davada, 12 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 15'i tutuklu, 25 sanık ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, bir kısım sanıklara ByLock kullandıklarına dair mahkemeye ulaşan belgelere ilişkin diyecekleri soruldu. Bunun üzerine söz alan sanıklar, ByLock kullanmadıklarını öne sürdü.



Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanık Fetullah Gülen hakkında yakalama kararının beklenmesine karar verilmesini istedi.



Tutuklu 5 sanığın sağlık sorunlarından dolayı haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini isteyen savcı, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.



Diğer tutuklu 4 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 29 ve 30 Nisan'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar verdi.



İddianameden



FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, 17/25 Aralık 2013 dönemindeki kabine üyelerinin tamamı, geçen yıl hayatını kaybeden iş adamı Abdullah Tivnikli ve iş adamları Ali İbrahim Ağaoğlu, Muharrem Usta, İbrahim Çeçen, Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Mustafa Topbaş, Usame Kutub, Sezai Bacaksız, Abdülkerim Çay, Celal Koloğlu, Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 30 kişi ile TÜRGEV, İHH, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Halkevleri Vakfı ile Türkiye'deki önemli projelere imza atan 31 şirket, müşteki olarak yer alıyor.



İddianamenin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "bankacılık kanununa muhalefet" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, aralarında örgütün sözde "BDDK imamı" olduğu değerlendirilen Utku Tosun, yine kurumda bir dönem yöneticilik yapan Fatih Öztürk, Mustafa Yıldız ve Oktay Çolak ile murakıp Naim Kahveci, murakıp Ramazan Canik hakkında da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "silahlı terör örgütü yönetmek" ve "bankacılık kanununa muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıldan 159'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, diğer 26 sanık hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "bankacılık kanuna muhalefet" suçlarından, birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl ile 450 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

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