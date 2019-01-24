Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Beytepe Jandarma Okulu Mahrem Sorumlusu Balıkesir'de Yakalandı

Fetö'nün Beytepe Jandarma Okulu Mahrem Sorumlusu Balıkesir'de Yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okulu "mahrem sorumlusu", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Fetö'nün Beytepe Jandarma Okulu Mahrem Sorumlusu Balıkesir'de Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okulu "mahrem sorumlusu", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan, Türk Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okulu "mahrem sorumlusu" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı.

Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, gerekli bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa
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