FETÖ'nün Bodrum'da yakalanan finans sorumlusu tutuklandı - Son Dakika

BODRUM'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün finans sorumlusu olduğu belirlenen ve saklandığı evde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan Orhan Özkır, tutuklandı.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan, örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen Orhan Özkır'ın Bodrum'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Özkır'ın Gümbet Mahallesi'ndeki saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda Özkır, yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 1 SIM kart, 560 bin TL nakit para ve toplam 118 bin TL tutarında 2 çek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Özkır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.