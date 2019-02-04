Fetö'nün "Bölge Mezun Mesulüne" Hapis İstemi

Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "bölge mezun mesulü" olduğu öne sürülen şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Cumhuriyet savcılığınca, örgütün "bölge mezun mesulü" olduğu iddia edilen tutuklu Numan T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Şüpheli Numan T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında itiraflarına yer verilen tanık M.F.K. şüpheli Numan T'yi örgüt içerisinde "Yasin" kod adıyla tanıdığını belirterek, "Numan T. örgüt içerisinde kod adı kullanıyordu. Bu kişi örgüt içerisinde bölge talebe mesullüğü ve bölge mezun mesulü olarak görev yapan kişidir." ifadesini kullandı.
Şüpheli Numan T'nin, FETÖ/PDY içerisinde üstlendiği görev gereği yoğun şekilde örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair tanık beyanları ve teşhislerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adana il yapılanmasında aktif şekilde rol aldığı, örgüt bünyesinde 'bölge talebe mesulü ve bölge mezun mesulü' olarak faaliyet gösterdiği, örgütün amaçları doğrultusunda yine örgüte üye kazandırmak amacıyla ortaokul düzeyindeki öğrencileri başka örgüt mensuplarıyla ilişkilendirerek örgütün mevcudunun artması yönünde çalışmalarda bulunduğu ve örgüt içerisinde 'Yasin' kod adını kullandığı nazara alındığında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."
Numan T. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.