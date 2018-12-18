Fetö'nün "Bölgeci" Sorumlusuna 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde "bölgeci" diye tabir edilen sorumlu statüsünde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Davut Akuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde "bölgeci" diye tabir edilen sorumlu statüsünde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Davut Akuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Davut Akuş ile avukatı Harun Işık katıldı.



Sanık Akuş ve avukatı Işık, duruşma savcısının, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasına karşı yaptıkları savunmada suçlamaları reddetti.



Savunmasında beraat talebinde bulunan Akuş, son sözü sorulunca da "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, Davut Akuş'un, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Heyet ayrıca Akuş'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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