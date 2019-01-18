Fetö'nün Bölgecisine 7,5 Yıl Hapis

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Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı

CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı

Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu