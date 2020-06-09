FETÖ'nün Burdur emniyeti mahrem imamı tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün Burdur emniyeti mahrem imamı tutuklandı
FETÖ'nün Burdur emniyeti mahrem imamı olduğu iddiasıyla aranan Ali Dinçer, Denizli'de yakalandıktan sonra getirildiği Burdur'da tutuklandı.
FETÖ'nün Burdur emniyeti mahrem imamı olduğu iddiasıyla aranan Ali Dinçer, Denizli'de yakalandıktan sonra getirildiği Burdur'da tutuklandı.
Burdur'da FETÖ'ye ait okulda öğretmenlik yapan ve Burdur emniyetinin mahrem imamı olduğu iddiasıyla Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana aranan Ali Dinçer, Burdur Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Denizli'de saklandığı evde yakalanarak Burdur'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Dinçer çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:42 Kaynak: DHA
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