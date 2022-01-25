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FETÖ'NÜN BURSA ÜST DÜZEY GÜNCEL SORUMLUSU ÇANAKKALE'DE YAKALANDI - Son Dakika

FETÖ'NÜN BURSA ÜST DÜZEY GÜNCEL SORUMLUSU ÇANAKKALE'DE YAKALANDI

25.01.2022 18:18

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bursa üst düzey güncel sorumlusu Y.O. (46) çantasında taşıdığı örgütsel dokümanlarla yakalandı.

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bursa üst düzey güncel sorumlusu Y.O. (46) çantasında taşıdığı örgütsel dokümanlarla yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, MİT ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, teknik ve fiziki takibe alınan Bursa'da FETÖ'nün üst düzey güncel sorumlusu olduğu belirlenen Y.O., çantasında taşıdığı örgütsel dokümanlarla yakalandı.

FETÖ üyesi Y.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'NÜN BURSA ÜST DÜZEY GÜNCEL SORUMLUSU ÇANAKKALE'DE YAKALANDI
FETÖ'NÜN BURSA ÜST DÜZEY GÜNCEL SORUMLUSU ÇANAKKALE'DE YAKALANDI

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Çanakkale, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN BURSA ÜST DÜZEY GÜNCEL SORUMLUSU ÇANAKKALE'DE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN BURSA ÜST DÜZEY GÜNCEL SORUMLUSU ÇANAKKALE'DE YAKALANDI - Son Dakika
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