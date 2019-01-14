Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Büyük Bölge Mütevellisi" Olduğu İddiasıyla Aranan ve Sahte Kimlikle İzmir'de Yakalanan...

Fetö'nün "Büyük Bölge Mütevellisi" Olduğu İddiasıyla Aranan ve Sahte Kimlikle İzmir'de Yakalanan...

16 dakika önce

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle İzmir'de yakalanan bir çiğ köfte firmasının sahiplerinden Murat Sivrikaya tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:59 Kaynak: AA

murat sivrikaya, İzmir, Güncel
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