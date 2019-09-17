FETÖ'nün 'büyük bölge talebe mesulü'ne 7.5 yıl hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.E. ve avukatı hazır bulundu.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara'da kaldığı sürede "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık M.E. "Bir süre evlerinde kaldım, ama bir görevim olmadı. Tanıkları tanımıyorum, iddiaları kabul etmiyorum. 2014'ten sonra da bu örgütün içerisinde bulunmadım" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.E.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ