Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Büyük Bölge Talebe Mesulüne 7.5 Yıl Hapis

Fetö'nün 'Büyük Bölge Talebe Mesulüne 7.5 Yıl Hapis

1 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 31 yaşındaki kadın sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün 'Büyük Bölge Talebe Mesulüne 7.5 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 31 yaşındaki kadın sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Y. Ü. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada 2 tanık dinlenirken, tanık R.Ç. "Kayseri 3 eyalete bölünüyordu. Ben öğrenciyken evlerinde kalmıştım, öğrenciliğim bitince beni bölge talebe mesulü yaptılar. 2011-2012 yıllarından bahsediyorum. Sanık ile de büyük bölgecilik yaptığında karşılaşırdık. Aynı eyaletteydik ama bölgeler farklıydı, o yüzden benim by lock grubumda sanık yoktu, by lock kullandı mı kullanmadı mı bilmiyorum" diye konuştu. Diğer tanık M.İ. de sanığın büyük bölge talebe mesulü olduğunu ifade etti.

Ev hanımı, 2 çocuk annesi, tutuklu sanık Y.Ü. ise "Tanıkları tanımıyorum, iddiaları kabul etmiyorum. By lock isimli öyle bir programı da televizyonlardaki haberlerden biliyorum. Eşim de tutuklu, 1 ve 3 yaşlarında iki çocuğum var, çocuklarım daha küçük. Çocuğumun birisi daha yeni yürümeye başladı. 8 kişilik koğuşta 15 kişi kalıyoruz" diyerek ağladı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.Ü.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eşinin tutuklu olması, çocuklarının yaşının küçük olması ve istinaf süreci göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Öğretmene by lock'tan 6 yıl 10 ay hapis

Ayrıca aynı mahkemede başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim programı by lock kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve halen görevde olan öğretmen kadın Ş.K.'ye de mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:07 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gümrük Kanununa Aykırı Hareket Edenlere 130 TL Ceza Kesilecek Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı

Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:05:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Büyük Bölge Talebe Mesulüne 7.5 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]