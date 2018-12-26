Fetö'nün 'Büyük Bölge Talebe Mesulüne 7.5 Yıl Hapis

Kayseri
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı by lock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 31 yaşındaki kadın sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Y. Ü. ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada 2 tanık dinlenirken, tanık R.Ç. "Kayseri 3 eyalete bölünüyordu. Ben öğrenciyken evlerinde kalmıştım, öğrenciliğim bitince beni bölge talebe mesulü yaptılar. 2011-2012 yıllarından bahsediyorum. Sanık ile de büyük bölgecilik yaptığında karşılaşırdık. Aynı eyaletteydik ama bölgeler farklıydı, o yüzden benim by lock grubumda sanık yoktu, by lock kullandı mı kullanmadı mı bilmiyorum" diye konuştu. Diğer tanık M.İ. de sanığın büyük bölge talebe mesulü olduğunu ifade etti.
Ev hanımı, 2 çocuk annesi, tutuklu sanık Y.Ü. ise "Tanıkları tanımıyorum, iddiaları kabul etmiyorum. By lock isimli öyle bir programı da televizyonlardaki haberlerden biliyorum. Eşim de tutuklu, 1 ve 3 yaşlarında iki çocuğum var, çocuklarım daha küçük. Çocuğumun birisi daha yeni yürümeye başladı. 8 kişilik koğuşta 15 kişi kalıyoruz" diyerek ağladı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.Ü.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eşinin tutuklu olması, çocuklarının yaşının küçük olması ve istinaf süreci göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
Öğretmene by lock'tan 6 yıl 10 ay hapis
Ayrıca aynı mahkemede başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim programı by lock kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve halen görevde olan öğretmen kadın Ş.K.'ye de mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. - KAYSERİ