FETÖ'nün Çankırı'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Çankırı'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün Çankırı'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanmasına yönelik çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'nün Çankırı'daki yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanmasına yönelik çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık 8 ay devam eden çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY'nin il genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarına maddi yardım yaptıkları, avukat buldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları tespit edilen H.C, C.M, A.A, S.Ö ve F.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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