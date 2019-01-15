Fetö'nün "Çarşamba Bölge Talebe Sorumlusu" Tutuklandı
59 dakika önce
Ankara'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Samsun'un Çarşamba ilçesi bölge talebe sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ankara'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Samsun'un Çarşamba ilçesi bölge talebe sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Samsun Sulh Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan B.A'yı Ankara'da yakaladı.
Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün "Çarşamba bölge talebe sorumlusu" olduğu öne sürülen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı, Bank Asya hesabı olduğu ve doktorlara da sohbet verdiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:38 Kaynak: AA
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