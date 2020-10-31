FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü savcılıktan 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında operasyonel hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuruyla irtibat sağlayıp bir araya geldikleri tespit edilen 23 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 20'si ise mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, üç gün önce Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenilmişti.

Gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.