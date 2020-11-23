FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi. - Son Dakika

FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.
23.11.2020 23:55
FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.
FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.
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