FETÖ'nün 'çıplak arama" kara propagandasına soruşturma - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "çıplak arama" iddiasıyla ilgili kara propaganda yapan FETÖ'nün sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma/kovuşturma usulü öngörülen kişiler hakkında, yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir" ifadeleri yer aldı.