FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği iddianamede - Son Dakika

FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği iddianamede

ERZİNCAN - Erzincan'da, geçtiğimiz haziran ayında tutuklanan polislikten ihraç FETÖ üyesi hakkında düzenlenen iddianamede FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği, yeni haberleşme ağları, bölgesel faaliyetleri yer aldı. İddianamede, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Doğu Anadolu Bölgesi güncel emniyet mahrem yapılanmasının Erzurum, Van ve Trabzon küçük bölge yapılanması olmak üzere güncel olarak devam ettiği, bu bölgelerde örgüt içinde bulunan şahısların aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği" ifadelerine yer verildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın örgütsel faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

İddianamede, sanığın FETÖ'deki çözülmeyi önlemek amacıyla yurt dışından gönderilen paraları, hangi örgüt üyeleri ve yakınlarına ulaştırılacağını belirlediği tanık ifadeleriyle aktarıldı.

İddianamede şu bilgiler yer aldı:

"1- Emniyet mahrem yapılanması içerisinde gaybubet evlerinin bir diğer adının "Sevr Yolunda" olarak bilindiği,

2- Gaybubet evinde kalan örgüt üyesi şahıslara kaldıkları evler ile ilgili olarak; "Eve ait tüm faturaların kesinlikle ev sahibinin adına olacağı, evde ne için tek başına kalındığına dair bir senaryonun belirleneceği, kira/aidat/ yakıt vb. şeylerin hiçbir şekilde aksatılmayacağı, mümkünse tüm giderlerin elden peşin olarak verileceği, banka hesabı kullanılacaksa başkasının T.C. kimlik numarası üzerinden kullanılacağı, açık/patates hat olarak tabir edilen hatların kullanılacağı ve bu hat ile kesinlikle akraba/eş/dost aranmayacağı, ev dışına çıkıldığında fiziki görünümlerin değiştirilmesine dikkat edileceği" gibi tedbirlerin uygulanması talimatının verildiği,

3- Gaybubet evlerinde kalan ve hasta olan örgüt mensubu şahısların şifahane adlı formu doldurduğu, şifahane formunun ise gaybubet evlerinde saklanan, herhangi bir sağlık kurumuna gitmesi sonucunda yakalanma riski bulunan şahısların hastalıklarıyla alakalı şikayetlerini belirttikleri form olduğu, bu form içeriğinde şahsın gaybubet evinde kaldığı, yaşı, bulunduğu ili, hastalık hikayesi, hastalık şikayeti gibi bilgilerin bulunduğu, hazırlanan bu şifahane formlarının örgüt içerisinde güncel olarak faaliyet yürüten ilgili şahsa (şifacı) gizli haberleşme programları üzerinden ulaştırıldığı, örneğin; Erzurum ilinde şifacı diye tabir edilen örgüt mensubu doktor şahsa (güncel yapı içerisinde yer alan) bağlı olan; bir çocuk doktoru, bir dahiliye doktoru ve iki tane de aile hekimine bu şifahane formlarını gönderilerek, bu doktorlardan gelecek reçete doğrultusunda hasta örgüt mensubu şahısların bir bakıma tedavi ihtiyaçlarının giderildiği,

4- Gaybubet evinde gizlenen şahısların, 2017 yılı sonlarından 2019 yılı ilk aylarına kadar belirli periyotlarla güncel yapılanmada yer alan şahısların T.C. kimlik numaraları üzerinden, kendi içlerinde Bylock kullanım bilgisi ve haklarında yakalama emri bulunup bulunmadığı şeklinde sorgulamayı örgüt mensubu şahıslar aracılığı ile yaptıklarını, ancak 2019 yılının ilk aylarından itibaren örgütün bu bilgilere ulaşamadığı,

5- Örgüt üyelerin kendi aralarındaki iletişimlerini 2018 yılı ilk aylarına kadar Eagle isimli program üzerinden sağladıklarını, son dönemlerde ise Facebook görünümlü Eagle programını kullandıklarını, bu programda rehberde bulunan şahıslarla yazışma yaptıklarını ancak arama yapmadıklarını, 2018 yılının ilk ayları itibariyle Facebook görünümlü Eagle programının kullanımından vazgeçerek daha gizli haberleşme amacıyla kullanılan 2048 isimli programa geçildiği,

6- 2019 yılı ortalarına doğru Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde kullanılan 2048 oyunu görünümlü gizli haberleşme programının, diğer ülkelerde örgütsel özellikte bir program olduğu düşünüleceğinden, bu programın artık kaldırılarak yerine yüksek güvenlikli ve Türkiye'de kullanıcısı sayısı fazla olan Viber ve Telegram uygulamalarının kurulmasına karar verilerek 2048 uygulamasının silinmesinin kararlaştırıldığı, bunun yanında CTA programının da kaldırılmasına karar verildiği, Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde Türkiye'de kullanıcı sayısının az olmasından dolayı Signal uygulamasının kullanılması kesinlikle yasak olduğu ancak son zamanlarda Whatsapp gizlilik ilkelerinin tartışılmasından sonra Signal uygulamasının kullanıcı sayısının artması ile Signal uygulamasının kullanılabileceğinin gündeme gelebilir şeklinde örgüt içinde konuşmaların olduğunu, burada örgütün amacının kalabalıkta kaybolmak ve deşifre olmayı engellemek olduğu,

7- Viber ve Telegram uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususların ise bu programlar üzerinden sesli ve görüntülü görüşmenin kesinlikle olmayacağı, yazışmaların gizli sohbet şeklinde ve bu görüşmelerin de mutlak suretle zaman ayarlı yapılacağı, gizlilik ayarları mutlaka uygun şekilde ayarlanarak, kullanılan telefona tamamen şifreleme yapılacağı, görüşmelerin mutlak suretle wifiler üzerinden ya da açık hatlar üzerinden yapılacağı, herhangi bir grup üyesinin yakalanması, gözaltına alınması durumunda gizlilik esasları gereği deşifre olmamak için, grupta yer alan (yakalanan) şahsın ilk olarak gruptan çıkarıldığı, daha sonra kullanmakta olduğumuz Viber ve Telegram isimli programları tamamen telefondan kaldırılarak, daha sonra yeninden yabancı ülke hatlarına kayıtlı bir numara üzerinden Viber ve Telegram isimli uygulamaları örgüt üyelerinin telefonlarına kurulduğu, Viber ve Telegram uygulamalarında herhangi bir durumda irtibatı kopan, tekrardan irtibat sağlamak isteyen şahıslar, örgüt mensuplarınca bilinen ve yurt dışında bulunan bir Twitter hesabı kullanıcısı şahıs ile irtibata geçerek ortak tanıdıklar vasıtasıyla yurt dışı kayıtlı yeni bir hatta program yüklendiğinde gelen mesaj kodu ile tekrardan Viber ve Telegram uygulamaları üzerinden örgüt içi iletişimin kurulduğu,

8- Cezaevinden tahliye olan özellikle vekil öğrenci konumundaki polislerin cezaevinden çıktıktan sonra gizli haberleşme programları üzerinden örgüt ile tekrar irtibat kurarak güncel yapılanmaya dahil olduklarını ve kendi aralarında gizli haberleşme programında bir grup kurarak tekrar örgüt üyesi şahıslarla güncel yapılanma kapsamında irtibat haline geçtikleri,

9- Sanal ortamda gizli haberleşme programları üzerinden hali hazırda günlük, haftalık, aylık yapılacak aktivitelerin geldiği, bunlara ek olarak diğer mesaj içeriklerinde ise; "Rehberlik Faaliyetleri; günlük dualar, günlük okumalar, sanal kamp programları, Fetullah Gülen'e ait moral motivasyonu yükseltici rüya, konuşmaların dökümünü kapsardı.

- Hukuki Notlar; Yakalanması durumunda susma hakkı, avukattan yararlanma hakkı, itirazın nerelere ve nasıl yapılacağı, etkin pişmanlıkta bulunulması veya bulunulmaması durumunda nelerle karşılaşılacağı gibi hukuki konuda bilgileri kapsardı.

- Bilişim Notları; Öncelikle telefona kurulacak gizli haberleşme programının nasıl kurulacağı, kullanılacağı belirtilir. Güvenlik açısından telefonun temizliği, örgüt içerisinde CTA (Clean Theam All) programının -nasıl kullanılacağına yönelik bilgileri kapsardı.

- Yurtdışı Faaliyetleri; Hakkında gözaltı kararı bulunan şahısların yurtdışına kaçışları ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği, yurtdışına girmenin ücretin ne kadar olduğu belirtildi.

- Gaybubet Faaliyetleri; Saklanan kişinin uygulayacağı tedbirleri kapsardı." şeklinde bilgilendirmelerin yer aldığı,

Örgüt içerisinde bilişimci olarak faaliyet yürüten şahsın, örgüt içerisinde kullanılan gizli haberleşme programlarının aktarımını ve kurulumunu sağlayıp, sosyal medya platformlarındaki (hazır bulunan) sahte hesapları ile KHK'lar kapsamında ihraç edilen ve tutuklanan örgüt üyesi şahısların çocuklarının ve eşlerinin fotoğraflarını yayınlayarak sosyal medya üzerinde gündem oluşturacak paylaşımlar yapmakla görevli olduğunu,

10- Örgüt üyesi şahısların yurt dışına çıkacakları zaman, örgüt içerisinde bu faaliyetlerle ilgilenen şahsa bilgilerini verdiklerini, bu şahsın da yurt dışı çıkışlarının Yunanistan ülkesine olduğunu, yurt dışına çıkacak olan şahısların bulunduğu ilden Yunanistan sınırına kadar yol güzergahlarında sahte kimlik ve eskort (öncü ve artçı araç) kullandıkları"

"FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği iddianamede"

İddianamede FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği de yer alarak şöyle devam edildi:

" 11- Erzurum Büyük Bölge için gelen toplam paranın iki ayda bir Dolar/Euro şeklinde paranın geldiğini, gelen paranın bölgede bulunan kişi sayısına bölünerek dağıtıldığını, şahsın Erzurum ilinde gaybubet evinde olduğu için başka bölgenin mahrem yapılanmasında olan ama Erzurum ilinde ikamet eden şahısların da para dağıtımını yaptığı, bu paraları Erzurum ili içerisinde şahıslara elden teslim ettiğini, bazı şahıslara ise Halkbank'ın ATM'leri üzerinden gönderdiğini, bu ATM'lerden para yatırırken direk örgüt üyesi şahsa değil de bu şahısların komşuları veya akrabalarının vermiş olduğu T.C. kimlik bilgileri üzerinden para yatırdıklarını, Erzurum iline gelen paranın genellikle büyük iller olan İstanbul ve Ankara ilinden fiziken getirdiği,

Erzurum ilinde Emniyet Mahrem Yapılanmasında güvenli para dağıtımı yöntemleri; Elden adrese teslim; Fiziken, para ikamet adreslerine belli ve güvenli bırakma şeklinde gerçekleştirildiği,

Başkasının veya komşusunun adına kayıtlı, şifre istemeyen ve Halk Bankası üzerinden transfer yöntemi; Paraya ihtiyacı olan örgüt mensubunun yakın akrabaları haricinde tanıdıklarından, komşularından Halk Bankası ATM'leri üzerinden hesap sahibinin T.C. kimlik numarası ve telefon numarası ile şifresiz olarak gönderilmesi şeklinde gerçekleştirildiği,

ATM'ye para göndermeye gidildiğinde özellikle gece gidilmesi, şapka takılması şeklinde tedbirler uygulandığı,

Amazon kart kullanılması; Büyük marketlerde satılan kartlar satın alınarak yurt dışında bulunan şahıslarla Viber programı üzerinden irtibat kurulduktan sonra, yurt dışından kart içerisine para yükleyerek paranın yurt içinde kullanılması,

Değiş Tokuş (Takas) yöntemi; Yurt dışında ikamet eden kişinin Türkiye'deki parasını alamadığından dolayı yurt dışında bulunan diğer kişiden belli bir miktar parayı alıp Türkiye'deki parasını, para aldığı kişinin ailesine ya da istediği yere bıraktırması şeklinde uygulanan takas yöntemi olduğu,

12- FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Doğu Anadolu Bölgesi güncel Emniyet Mahrem Yapılanmasının Van, Erzurum ve Trabzon küçük bölge yapılanması olmak üzere güncel olarak devam ettiği, bu bölgelerde örgüt içinde bulunan şahısların aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği,

13- Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 15 Temmuz 2016 tarihi öncesine ait Ağrı ili Emniyet Mahrem Yapılanmasının (Lise) ve 5 Şubat 2021 tarihindeki Doğu Anadolu Bölgesi Emniyet Mahrem Yapılanmasının (Lise) güncel hiyerarşik örgüt şeması deşifre edilmiştir.

Şüpheli şahsın ifadesinde "Tarihini hatırlamadığım bir gün A.C. isimli şahısla Telegram üzerinden tekrar para alması gerektiğini yazdım. Ancak A.C. isimli şahıs bana bu Telegram üzerinden mesajlaştığımız bu anda kendisinin Erzurum iline gelemeyeceği, kendisinin yerine başka bir şahsı göndereceğini ve bu şahsın Erzurum ili Dadaşkent ilçesinde büyük postanenin arkasında bekleyeceğini ve kendisine vereceğim parayı burada bekleyen şahsa vermemi söyledi. Adını soyadını bilmediğim bu şahıs; Uzun boylu, esmer, ihraç polis memuru, Erzincan ilinde Emniyet Mahrem Yapılanmasında öğrenci olan şahıstır Şeklinde belirttiğim adını soyadını bilmediğim şahıstır. Örgütün Emniyet Mahrem güncel Yapılanması içerisinde yer alan, benden para alarak Erzincan iline götüren şahıstır. Şahsı kesin ve net olarak teşhis ettim"

Şeklinde beyanlarda bulunarak şüpheli M. K., isimli şahsı fotoğraftan teşhis etmesi üzerine şüpheli M.K., hakkında soruşturmaya başlanıldığına,

Şüpheli M.K.'nin FETÖ/PDY güncel Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde yürüttüğü faaliyetlerinin tespit edilmesi, güncel yapılanma içerisinde yer alan şüpheli M.K., ile gerek telekomünikasyon gerekse fiziken irtibat halinde olan diğer örgüt üyesi ve yöneticisi şahısların tespit edilmesi, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü ve örgüt üyelerinin örgüte bağlılıklarını halen canlı tutmak amacıyla yapılan para transferlerinin tespit edilmesi, bu doğrultuda yapılan para transferinin gönderim/aktarım şeklinin, paranın geldiği kaynağın/şahsın/ülkenin ve para transferini yapan şahısların edilmesi, gaybubet evlerinde gizlenen şahısların ve bu şahısların örgüt faaliyetleri kapsamındaki eylemlerinin tespit edilmesi amacıyla şüphelinin kullanımında olan GSM numarası hakkında Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2021 tarihli ve 2021/941 D. İş sayılı kararı doğrultusunda CMK 135 uyarınca tedbir uygulanmaya başlanmış olup tedbirin 31 Mayıs 2021 tarihinde sonlandırıldığı,

Şüpheli M.K.nın 26 Mayıs 2021 günü saat 06.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 6 ay kadar cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktıktan sonra örgüt üyeleri tarafından kendisine para yardımı yapıldığını, 2018-2021 yılları arasında Erzincan ilinde kendisine örgüt üyeleri tarafından verilen paraları eşi cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine verdiğini beyan etti.

"Sonuç ve talep"

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün varlığını korumak, örgütten kopanları engellemek, üyeler arasındaki moral motivasyonu arttırmak, üyelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla güncel faaliyetlerine devam ettiği, yukarıda da anlatıldığı üzere şüpheli M.K.'nın da bu kapsamda örgüt faaliyetleri içerisinde aktif şekilde rol aldığı, Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösteren örgüt üyelerine ve cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin eşlerine para dağıtımında bulunduğu dikkate alındığında şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile hiyerarşik ve organik bağ içerisinde bulunduğundan örgüt üyesi olarak sorumlu tutulması gerektiği ve bu suretle atılı suçu işlediği, ancak şüphelinin soruşturma aşamasında örgüt yapılanması hakkında verdiği bilgilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği,

Şüphelinin Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösteren örgüt üyelerine ve cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin eşlerine para transferi işlemlerinde bulunduğu, bu durumun 2018 yılından 2021 yılına kadar devam ettiği nedenle şüpheliye Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan verilecek cezanın 6415 sayılı Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunun 4/2 maddesi uyarınca üçte birine kadar artırılarak verilmesinin gerektiği,

Şüphelinin örgüt kapsamındaki önceki eylemlerine ilişkin olarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Aralık 2016 tarih, 2016/1687 esas sayılı iddianamesiyle şüpheli hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan dolayı 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 53/1, 58/9, 63 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/6 esas sayılı dosyasından yargılanarak mahkumiyetine hükmedildiği ve kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmış ise de; örgüt üyeliği suçunun temadi eden suçlardan olduğu, şüpheli hakkında iddianame tanzimi ile hukuki kesintinin gerçekleştiği, bu nedenle soruşturma kapsamında işlediği fiillerin yeni bir suç oluşturduğu anlaşılmıştır"