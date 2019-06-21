Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında 51 hapis kararı
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FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında 51 hapis kararı

1 saat önce

FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında 51 hapis kararı , System.String[]
FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:18 
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