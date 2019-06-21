FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay...
30 dakika önce
FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:52 Kaynak: AA
FETÖ'nün Çubuk
yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.
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