Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay...
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FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay...

30 dakika önce

FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay..., System.String[]
FETÖ'nün Çubuk yapılanması davasında yargılanan 81 sanıktan 51'i, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:52 Kaynak: AA
Çubuk, Güncel
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