FETÖ'nün darbe girişimi daha dün gibi hafızalarda - Son Dakika

Malatya'da sivil toplum örgütü temsilcileri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine tepki gösterdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, hain darbe girişimin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak o geceyi anlatmanın çok zor olduğunu söyledi.

"15 Temmuz aziz ve asil Türk milletinin şanlı geçmişinde, tarih boyunca kuşaktan kuşağa bir destan olarak anlatılabilecek bir hadisedir." diyen Özcan, şöyle devam etti:

"Belki bizden sonraki kuşaklar bunları yazılı metinlerde okurken veya büyükleri bu destanı dinlediklerinde bunu hafızalarında bir yere oturtamayacakları kadar şanlı ve büyük bir destandır. 15 Temmuz, içerideki FETÖ'nün bir kısım yandaş terör örgütleriyle bir takım dış güçlerle beraber planladığı, milli iradenin sandığa yansıttığı siyasi iradeyi bertaraf ederek, bir takım güçlerle beraber Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve sosyal geleceğini tahakküm altına almak isteyen, bölgede yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devletini, yine vesayet gruplarının üzerinde cirit attığı hale dönüştürme girişimiydi. O gece bu asil ve aziz Türk milleti hiçbir şeyi düşünmeden o tankların önüne geçerek, tankların altına gözünü kırpmadan yatarak darbe girişimini önlemiş bir milletten bahsediyoruz. (Darbe girişimi) Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümeti iktidarda indirmeyle beraber Türkiye'yi yeniden vesayetçi grupların ve zihniyetlerin tahakkümü altına girmiş bir ülkeye dönüştürülmekten başka bir şey değildir."

Darbe girişimi sırasında hastaneden yatan annesinin yanında refakatçi olduğunu aktaran Özcan, yaşananları televizyonda gördüğü, alt yazıda İstanbul'da boğaz köprüsünün bir takım askerlerce kuşatıldığına dair bilgiler aldığını ifade etti.

"Malatya kritik ve stratejik bir noktaydı"

Darbe girişimi olduğunu öğrenince annesini hastanede bırakarak ilk etapta AK Parti İl Başkanlığı önüne gittiğini dile getiren Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Parti binasının önünde toplanalım, şehir merkezine intikal edelim' diye konuştuk. Ulaşabildiğimiz herkese ulaşarak AK Parti il binasının önünde toplandık, milletvekillerimiz ve il başkanımız hadiseyle ilgili bir takım açıklama yaptıktan sonra kent merkezine Valilik çevresine yürüyerek, intikal ettik. Malatya, darbe girişiminde kritik ve stratejik bir noktaydı. O dönem ki valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve vatandaşlar bunun farkına vardı. 7. Ana Jet Üssü Malatya'da sivil havalanımız askeri havaalanı olarak da kullanılıyordu. Hızlı koordinasyonla oluşabilecek tüm sıkıntıları bertaraf edecek planlamayla askeri kışlaların önünde araçların çıkışına engel olacak hadiseler gerçekleştirildi. Havaalanında, uçakların sevkiyat yapmalarına, havalanına inişlerine engel olacak tedbirler alındı."

O gece sabaha kadar çok sıkı nöbet tuttuklarını aktaran Özcan, "Bir kısmımız 2. Ordu Komutanlığı önünde, bir kısmımız, havaalanında bir kısmımız ise kent merkezinde stratejik bölgelerde canı pahasına nöbet tuttu. Malatya o gece darbe girişimini en sağlıklı ve doğru yöntemlerle bastırmış illerden bir tanesi." diye konuştu.

"40 bin üyemize haberleri olsun diye mesaj attık"

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise hain darbe girişimin yaşandığı gece yaylalardaki küçükbaş havyan üreticilerini ziyaretten döndüğünü anlattı.

Darbe girişimini öğrenince ilk etapta AK Parti İl Başkanlığı önüne akabinde valilik binasının önüne gittiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız daha açıklama yapmadan, darbe girişiminden haberimiz olur olmaz, hazırlıklarımızı yaptık ve oraya gittik. Biz platform üyesi yaklaşık 40 bin kişiye mesaj attık, yaylalarda, ilçelerde olan yetiştiricilerimizin haberi olsun diye. Burada, kalleş, aşağılık bir çalışma var, bozulması lazım, bozacak olanda halktır, vatandaştır. Sabaha kadar birçok yerde 2. Ordu'nun önünde tatsızlıklar, sıkıntılar olduğunda 'çatışma var' dendiğinde oraya gittik. Sabahladık oralarda. Darbe girişiminden sonraki gün zırhlı personel taşıyıcılarının yerlerinden ayrılması, kent merkezine doğru yönelmesi nedeniyle Minibüsçüler Odası ve farklı arkadaşları organize ederek, yolları kapattık. Darbe girişiminin ilk günü haberi olup gelenler bizim için çok değerli. Cep telefonlarına mesaj giden yetiştiricilerimiz hayvanını, peynirini, sütünü, çocuğunu bırakarak, valilik önüne toplandı. Tüm çiftçimizden, yetiştiricilerimizden Allah razı olsun."