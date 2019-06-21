FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz...
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:43 Kaynak: AA
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