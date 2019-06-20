FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan,...
2 saat önce
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:23 Kaynak: AA
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Hulusi Akar
'ın yaveri olan eski yarbay Levent Türkkan
, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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