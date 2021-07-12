FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi... - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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