Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikoptere Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa...
1 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminde helikoptere Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
FETÖ'nün darbe girişiminde helikoptere Yunanistan
'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bir sanığa 2 kez, 9 sanığa ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen mütalaada, Yunanistan'a kaçmayı başaran 8 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:09 Kaynak: İHA
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