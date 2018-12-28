Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikoptere Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa...

Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikoptere Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa...

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde helikoptere Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

FETÖ'nün darbe girişiminde helikoptere Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bir sanığa 2 kez, 9 sanığa ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen mütalaada, Yunanistan'a kaçmayı başaran 8 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:09 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Darbe Girişiminin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı

İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:36:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikoptere Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]