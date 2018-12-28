Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterle Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa...
38 dakika önce
IHAAW120829-ASA/28-12-2018- FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
IHAAW120829-ASA/28-12-2018
- FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterle Yunanistan
'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bir sanığa 2 kez, 9 sanığa ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen mütalaada, Yunanistan'a kaçan 8 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi. 28.12.2018 12: 08: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:14 Kaynak: İHA
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