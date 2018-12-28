Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterle Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa...

Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterle Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa...

38 dakika önce

IHAAW120829-ASA/28-12-2018- FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterle Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa..., System.String[]
IHAAW120829-ASA/28-12-2018

- FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bir sanığa 2 kez, 9 sanığa ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen mütalaada, Yunanistan'a kaçan 8 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi. 28.12.2018 12: 08: 29 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:14 Kaynak: İHA

Yunanistan, 3. Sayfa
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