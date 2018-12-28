Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha...
1 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet...
FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı, Yunanistan'a firar eden 8 sanığın dosyanın ayrılması talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:58 Kaynak: AA
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