Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha...

FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet...

FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı, Yunanistan'a firar eden 8 sanığın dosyanın ayrılması talep etti.

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