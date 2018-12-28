Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha...

Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha...

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet...

Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha..., System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı, Yunanistan'a firar eden 8 sanığın dosyanın ayrılması talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Yunanistan, İstanbul, Güncel
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