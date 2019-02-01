Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha...

Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha...

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Fetö'nün Darbe Girişiminde Helikopterlerle İstanbul Çevresinde Kalkışmaya Katılan ve Bir Kısmı Daha..., System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: AA

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