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FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter...

9 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter..., System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı 152 sanıklı davada karar çıktı. Davada, 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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