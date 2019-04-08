Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili 68 Sanıklı Davada 3...
59 dakika önce
FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 68 sanıklı davada 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 68 sanıklı davada 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: AA
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