Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili 68 Sanıklı Davada 3...

Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili 68 Sanıklı Davada 3...

59 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 68 sanıklı davada 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili 68 Sanıklı Davada 3..., System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 68 sanıklı davada 3 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:01 Kaynak: AA

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