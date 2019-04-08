Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili Davada 23 Sanık...

Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili Davada 23 Sanık...

57 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili Davada 23 Sanık..., System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faizini Düşürdü Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 12:59:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Eylemlerle İlgili Davada 23 Sanık...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]