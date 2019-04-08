Fetö'nün Darbe Girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (Ökk) Eylemlerle İlgili Davada 23 Sanık...
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FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) eylemlerle ilgili davada 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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