FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1) - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün annesi Çiğdem Sürücü, annelere seslenerek, "Vatan haini çocuk yetiştirmesinler. Çocuk ananındır. Çocuğu anne yetiştirir. Darbecilerin anneleri çocuklarını düzgün yetiştirselerdi yavrumu öldürmezdiler." dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde F-16 uçakları tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün Erzurum'un Pasinler ilçesi Yiğitpınar Mahallesi'nde ikamet eden ailesi, hem acılarını unutamıyor hem de şehit evlatlarıyla gurur duyuyor.

İlçe merkezinde otururken şehit çocuklarının mezarının bulunduğu söz konusu mahalleye taşınan anne Çiğdem ve baba İbrahim Sürücü, her fırsatta özel harekatçı oğullarının kabrini ziyaret edip dua okuyor.

Anne Çiğdem Sürücü, AA muhabirine, ne söylese hiç bir şeyin fark etmeyeceğini, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

"Fidan ektim ne dal verdi ne de yaprak kökünden kırıldı. Ne dalını aldım ne de barını, yavrum öylece gitti." diyen anne Sürücü, ne gelirse Allah'tan geldiğini ama bunu yapanların yanına da yaptıklarının kar kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Acımız, her gün her saat, her saniye devam ediyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan FÖTÖ'cülere fırsat vermemesi dileğinde bulunan Sürücü, "Acımız, her gün her saat, her saniye devam ediyor. Yavrumun bir arkadaşının eşini, çocuklarını gördüğüm zaman yüreğim doluyor. Yavrum tarifsiz bir çocuktu, tarifsiz de gitti. Kelimeler ona yetmez. Benim yavrum hafızdı. 11 yaşında hafızlığını tamamladı." dedi.

Anne Sürücü, şehit oğlunun daha ortaokula giderken hatim okuduğunu ifade ederek, "Bir gün okul müdürü oğlumun cebine elini attığında Kur'an çıkıyor. Bu ne diye soruyor. Oğlum da evde hatim okuyorum. 'Okulda kimsesizlere, nesli kesilmişlere, hatim okuyorum.' diyor. Sonra okul müdürü yavruma her şeyi serbest yapıyor. O müdürden Allah razı olsun." diye konuştu.

Bir şehit annesi olarak tüm annelere seslenen Sürücü, şöyle devam etti:

"Vatan haini çocuk yetiştirmesinler. Çocuk ananındır. Çocuğu anne yetiştirir. Darbecilerin anneleri çocuklarını düzgün yetiştirselerdi yavrumu öldürmezdiler. Oğlumun nasıl biri olduğunu bir Allah bir de ben bilirim. Neden benim oğlum gibi yavrular ezilsin, neden yansın. Her şey annenin elindedir. Anne disiplinli, terbiyeli ve hayalı yetiştirirse o çocuk vatana da millete de devlete de hayırlı olur."

Baba İbrahim Sürücü ise Türk bayrağı için oğlunun can verdiğini ancak bugün bayrağı yere atıp çiğneyen annelerin olduğunu görünce şehidinin acısını unutup Türk bayrağının çiğnenmesinin kendisine acı verdiğini söyledi.

İyi kötü 6 yıl geçirdiklerini belirterek FETÖ'cülere seslenen baba Sürücü, "İnsan hata yapabilir. Peygamberlerden sonra herkes hata yapmış. Yalnız 6 yıldır en azından Yakup'ların, Muhammet'lerin ve Yasin'lerin hatırı için çıksın birileri itiraf etsin. 'Evet bu darbeyi biz yaptık. Haksızız, suçluyuz ama biz yaptık' desinler.' Halen onları savunan zalim insanlar var. Allah'tan korksunlar. Vatanı ve bayrağı olmayanın ne namusu ne ailesi olur, hiç bir şeyi olmaz." diye konuştu.

"4 oğlum var, onlar da vatana feda olsun"

Baba Sürücü, oğlunun, Türkiye, bayrak ve Kur'an-ı Kerim için şehit olduğunu ifade ederek, "4 oğlum var, onlar da vatana feda olsun. Yakup gitti, torunlarım geldi. Bütün torunlarıma Yakup ismini verdim. Bu vatana sahip olalım. Cumhurbaşkanımıza da sahip olalım. Böyle bir Cumhurbaşkanı da gelmez.." dedi.

Sürücü, 120 kilogram olan oğlunun morga sığmadığını, şehidin cenazesini yıkayan hocanın da "Ellerinin kıpırdadığını hissettim" dediğini söyledi.

Yaşadıkları acılardan dolayı seslerinin zaman zaman yükseldiğini dile getiren Sürücü, şöyle devam etti:

"O gün Adli Tıp Kurumunda şehitleri poşetle babasına teslim eden benim. Beli yok, gözleri yok, ayağı yok teslim eden benim. Allah şahittir 250 şehide de elim değmiş. Ben neden haykırıyorum. Misket bombasıyla özel harekatı bombaladılar. Savaş suçu sayılıyor. FETÖ'cüler Allah'tan korksun. Söz veriyorum ben Yakup'un hakkını helal edeceğim ama çıkıp itiraf etsinler."

"Darbe girişimine halen 'senaryo' diyen dinsizler var"

Sürücü, şehit oğlunu şehadetinin 4. gününde bulduğunu ve 15 Temmuz sonrası Adli Tıp Kurumunda bir çok şey gördüğünü belirterek, "Adli Tıp'ta neler gördüm. Bir çok şehit babası benim gördüğümü görmedi. Ceset torbasında elleriyle tekbir işareti yapanları gördüm. 'Ben geliyorum' diyor. 250 şehidi babasına, anasına vermişim, ailelerini teselli etmişim. Hem oğlumu verip vatan sağ olsun demişim hem de onları teselli etmişim." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'cülere müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Sürücü, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ve darbe girişimine tepki göstererek, "6 yıl geçmiş halen 'FETÖ ve hoca' diyorlar. Ne hocası, Amerika'nın züppesi, ondan hoca olmaz, sümüklünün birisi. Halen 'FETÖ' diyor zalim oğlu zalimler. Artık 'biz yaptık, bu ülkeyi bölecektik' deyin, darbe girişimine halen 'senaryo' diyenler var." ifadesini kullandı.