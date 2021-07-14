Üye Girişi
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1) - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:57

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün annesi Çiğdem Sürücü, annelere seslenerek, "Vatan haini çocuk yetiştirmesinler.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün annesi Çiğdem Sürücü, annelere seslenerek, "Vatan haini çocuk yetiştirmesinler. Çocuk ananındır. Çocuğu anne yetiştirir. Darbecilerin anneleri çocuklarını düzgün yetiştirselerdi yavrumu öldürmezdiler." dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde F-16 uçakları tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün Erzurum'un Pasinler ilçesi Yiğitpınar Mahallesi'nde ikamet eden ailesi, hem acılarını unutamıyor hem de şehit evlatlarıyla gurur duyuyor.

İlçe merkezinde otururken şehit çocuklarının mezarının bulunduğu söz konusu mahalleye taşınan anne Çiğdem ve baba İbrahim Sürücü, her fırsatta özel harekatçı oğullarının kabrini ziyaret edip dua okuyor.

Anne Çiğdem Sürücü, AA muhabirine, ne söylese hiç bir şeyin fark etmeyeceğini, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

"Fidan ektim ne dal verdi ne de yaprak kökünden kırıldı. Ne dalını aldım ne de barını, yavrum öylece gitti." diyen anne Sürücü, ne gelirse Allah'tan geldiğini ama bunu yapanların yanına da yaptıklarının kar kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Acımız, her gün her saat, her saniye devam ediyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan FÖTÖ'cülere fırsat vermemesi dileğinde bulunan Sürücü, "Acımız, her gün her saat, her saniye devam ediyor. Yavrumun bir arkadaşının eşini, çocuklarını gördüğüm zaman yüreğim doluyor. Yavrum tarifsiz bir çocuktu, tarifsiz de gitti. Kelimeler ona yetmez. Benim yavrum hafızdı. 11 yaşında hafızlığını tamamladı." dedi.

Anne Sürücü, şehit oğlunun daha ortaokula giderken hatim okuduğunu ifade ederek, "Bir gün okul müdürü oğlumun cebine elini attığında Kur'an çıkıyor. Bu ne diye soruyor. Oğlum da evde hatim okuyorum. 'Okulda kimsesizlere, nesli kesilmişlere, hatim okuyorum.' diyor. Sonra okul müdürü yavruma her şeyi serbest yapıyor. O müdürden Allah razı olsun." diye konuştu.

Bir şehit annesi olarak tüm annelere seslenen Sürücü, şöyle devam etti:

"Vatan haini çocuk yetiştirmesinler. Çocuk ananındır. Çocuğu anne yetiştirir. Darbecilerin anneleri çocuklarını düzgün yetiştirselerdi yavrumu öldürmezdiler. Oğlumun nasıl biri olduğunu bir Allah bir de ben bilirim. Neden benim oğlum gibi yavrular ezilsin, neden yansın. Her şey annenin elindedir. Anne disiplinli, terbiyeli ve hayalı yetiştirirse o çocuk vatana da millete de devlete de hayırlı olur."

Baba İbrahim Sürücü ise Türk bayrağı için oğlunun can verdiğini ancak bugün bayrağı yere atıp çiğneyen annelerin olduğunu görünce şehidinin acısını unutup Türk bayrağının çiğnenmesinin kendisine acı verdiğini söyledi.

İyi kötü 6 yıl geçirdiklerini belirterek FETÖ'cülere seslenen baba Sürücü, "İnsan hata yapabilir. Peygamberlerden sonra herkes hata yapmış. Yalnız 6 yıldır en azından Yakup'ların, Muhammet'lerin ve Yasin'lerin hatırı için çıksın birileri itiraf etsin. 'Evet bu darbeyi biz yaptık. Haksızız, suçluyuz ama biz yaptık' desinler.' Halen onları savunan zalim insanlar var. Allah'tan korksunlar. Vatanı ve bayrağı olmayanın ne namusu ne ailesi olur, hiç bir şeyi olmaz." diye konuştu.

"4 oğlum var, onlar da vatana feda olsun"

Baba Sürücü, oğlunun, Türkiye, bayrak ve Kur'an-ı Kerim için şehit olduğunu ifade ederek, "4 oğlum var, onlar da vatana feda olsun. Yakup gitti, torunlarım geldi. Bütün torunlarıma Yakup ismini verdim. Bu vatana sahip olalım. Cumhurbaşkanımıza da sahip olalım. Böyle bir Cumhurbaşkanı da gelmez.." dedi.

Sürücü, 120 kilogram olan oğlunun morga sığmadığını, şehidin cenazesini yıkayan hocanın da "Ellerinin kıpırdadığını hissettim" dediğini söyledi.

Yaşadıkları acılardan dolayı seslerinin zaman zaman yükseldiğini dile getiren Sürücü, şöyle devam etti:

"O gün Adli Tıp Kurumunda şehitleri poşetle babasına teslim eden benim. Beli yok, gözleri yok, ayağı yok teslim eden benim. Allah şahittir 250 şehide de elim değmiş. Ben neden haykırıyorum. Misket bombasıyla özel harekatı bombaladılar. Savaş suçu sayılıyor. FETÖ'cüler Allah'tan korksun. Söz veriyorum ben Yakup'un hakkını helal edeceğim ama çıkıp itiraf etsinler."

"Darbe girişimine halen 'senaryo' diyen dinsizler var"

Sürücü, şehit oğlunu şehadetinin 4. gününde bulduğunu ve 15 Temmuz sonrası Adli Tıp Kurumunda bir çok şey gördüğünü belirterek, "Adli Tıp'ta neler gördüm. Bir çok şehit babası benim gördüğümü görmedi. Ceset torbasında elleriyle tekbir işareti yapanları gördüm. 'Ben geliyorum' diyor. 250 şehidi babasına, anasına vermişim, ailelerini teselli etmişim. Hem oğlumu verip vatan sağ olsun demişim hem de onları teselli etmişim." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'cülere müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Sürücü, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ve darbe girişimine tepki göstererek, "6 yıl geçmiş halen 'FETÖ ve hoca' diyorlar. Ne hocası, Amerika'nın züppesi, ondan hoca olmaz, sümüklünün birisi. Halen 'FETÖ' diyor zalim oğlu zalimler. Artık 'biz yaptık, bu ülkeyi bölecektik' deyin, darbe girişimine halen 'senaryo' diyenler var." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1)
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1)
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1)
FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1)

Darbe Girişimi, Özel Harekat, Darbe, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1) - Son Dakika


Son Dakika

Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu         
12:52
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan hafız özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement