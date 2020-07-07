FETÖ'nün darbe girişiminde tankla ezilen araç, Bursa'da sergileniyor - Son Dakika

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ezilen araçlardan biri, "Milli Birlik ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında Bursa'da sergilenmeye başlandı.

Osmangazi Belediyesince, darbe girişiminde ezilen hafif ticari araç ile olay günü çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda törenle açıldı. Sergide, Bağcılar'da Basın Ekspres Yolu'nda park halindeyken tankla ezilen araç ile 70 fotoğrafa yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, o gün yaşananların unutulmaması bakımından bu tür etkinliklere önem verdiklerini bildirdi.

Bu darbe girişiminin, diğerlerinden farkının olmadığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Her ne kadar bazı kişiler, yapılan bu işgal girişimini tiyatro olarak nitelendirmeye çalışsa da atılan bombalar ve sıkılan kurşunlar ile 251 vatan evladının şehit olduğu gerçeğini kimse görmezden gelemez. Bu ülkenin okullarında okumuş, bu ülkenin askeri olarak görev yapmış kişiler, bu milletin paraları ile alınmış silahlar ile bu milletin evlatlarını vurmuş ve yönetim ele geçirilmeye çalışmıştır. Türk milleti, büyük bir irade ortaya koyarak darbe girişimine 'dur' dedi."

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da 15 Temmuz gecesi yazılan destanı unutturmayacaklarını vurguladı.

O gece şehit olanları rahmetle andığını kaydeden Dündar, "Aradan 4 yıl geçti. Bu 4 yıl içinde Türkiye kendini yeniden yapılandırdı. 15 Temmuz, Türkiye'nin değişimi, gelişimi ve yeniden ayağa kalkışının bir mücadelesi oldu." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise o günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergilenen aracı ve fotoğrafları inceledi.