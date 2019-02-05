Fetö'nün Darbe Girişiminden Sonra Firar Eden 490 Eski Askerden 74'ü Daha İçişleri Bakanlığının...
1 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"ne eklendi .
FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"ne eklendi?.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:20 Kaynak: AA
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