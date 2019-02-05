Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişiminden Sonra Firar Eden 490 Eski Askerden 74'ü Daha İçişleri Bakanlığının...

Fetö'nün Darbe Girişiminden Sonra Firar Eden 490 Eski Askerden 74'ü Daha İçişleri Bakanlığının...

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"ne eklendi .

Fetö'nün Darbe Girişiminden Sonra Firar Eden 490 Eski Askerden 74'ü Daha İçişleri Bakanlığının..., System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminden sonra firar eden 490 eski askerden 74'ü daha İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"ne eklendi?.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:20 Kaynak: AA

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