Fetö'nün Darbe Girişimine Helikopterlerle Katılan ve Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı...
49 dakika önce
FETÖ'nün darbe girişimine helikopterlerle katılan ve Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişimine helikopterlerle katılan ve Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:57 Kaynak: İHA
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