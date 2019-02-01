Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Darbe Girişimine Helikopterlerle Katılan ve Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı...

Fetö'nün Darbe Girişimine Helikopterlerle Katılan ve Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı...

49 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişimine helikopterlerle katılan ve Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine helikopterlerle katılan ve Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:57 Kaynak: İHA

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