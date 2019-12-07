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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli...
6 saat önce
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:38 Kaynak: AA
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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