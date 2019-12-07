Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli... - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli...

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli..., System.String[]

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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