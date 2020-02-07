FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün... - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün...

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün..., System.String[]

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
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