FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün... - Son Dakika

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FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün...
6 saat önce
FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. - ANKARA
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