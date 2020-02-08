FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün... - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün...

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün..., System.String[]

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi
Alanya'da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi Babası, Şeyma Yıldız'ı "Gel seni biraz gezdireyim" diye kandırıp götürmüş Sadaka kutularını çaldı, savunması pes dedirtti: Hatırlamıyorum

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:08:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]