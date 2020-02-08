FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün... - Son Dakika

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FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün...
6 saat önce
FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA
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