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FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı

14.06.2021 11:11
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı, System.String[]

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğünün 42,3 milyar liradan 70,3 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğünün 42,3 milyar liradan 70,3 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Giresun'un Alucra ilçesinde TMSF tarafından yaptırılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve taziye evinin temel atma törenine katılan Gülal, AA muhabirine, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini anımsattı.

Bu kapsamda an itibarıyla TMSF'nin yönetiminde 784 şirket olduğunu aktaran Gülal, "44 bin 415 çalışanımız var, bu yapının aktif büyüklüğü 70,3 milyar lira seviyesine ulaştı, öz kaynak büyüklüğümüz de hemen hemen 30 milyar lira seviyesine ulaşmış vaziyette. Biz devraldığımızda bu yapının aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesindeydi." dedi.

TMSF kayyumu döneminde aktif olarak bu şirketlerin yüzde 65 büyüdüğünü ifade eden Gülal, "Baştan itibaren biz bu şirketlere milletimizin bir emaneti olarak baktık. Dedik ki 'Bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak, bu şirketler katma değer yaratmaya, istihdam yaratmaya devam edecekler.' Bu politikayla bu şirketleri bugüne kadar getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu şirketleri devraldıklarında 40 bine yakın çalışan bulunduğunu kaydeden Gülal, bugün itibarıyla 44 bin 415 çalışan olduğunu, bu süreç içerisinde yaklaşık 4 bin kişinin üzerinde ilave istihdam sağladıklarını belirtti.

"Koza Altın'ı yılda 15 ton altın üreten bir firma haline getirmek arzumuz"

Gülal, Koza Altın'ı devraldıklarında 1754 kişinin çalıştığını ifade ederek, şu anda şirketin bünyesinde 2 bin 889 kişinin çalıştığını, katma değer üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.

Koza Altın'ın stratejik bir firma olduğunun altını çizen Gülal, şunları kaydetti:

"Altın üretiyoruz, 2019 yılında Türkiye'nin altın üretimi 39 tondu, 11 tonunu Koza Altın'la biz karşıladık, hemen hemen 3'te 1 seviyesinde. 2020'de 42 ton altın üretimi gerçekleşti ülkemizde, buna 8,1 ton üretim yaparak katkı sağladık. İnşallah 2023 yılından itibaren Koza Altın'ı yılda 15 ton altın üreten bir firma haline getirmek arzumuz. Bununla ilgili yatırımlarımız devam ediyor ve bu süreçte de Koza Altın, TMSF kayyumu döneminde aktif olarak yüzde 144 seviyesinde büyüdü, bunu da gönül rahatlığı içerisinde söyleyebilirim."

Muhiddin Gülal, Koza Altın, Erciyes Anadolu Holding, Aydınlı Grubu ve TMSF'deki büyük yapıların tamamında hemen hemen müsadere kararları çıktığını belirterek, "Ama henüz onanmadı, Yargıtay aşamasında, inşallah hukuki süreçlerinin tamamlanmasını teminen Koza Altın ve diğer firmalarımızla ilgili, satış, halka açma ya da Türkiye Varlık Fonu'na devrolma gibi opsiyonlar önümüzdeki süreçte değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

"2020 yılı içerisinde nakdi desteklerimizin toplamı 135 milyon lirayı geçti"

Ellerindeki yapının büyümesine paralel olarak gerek sportif gerek sosyal gerek kültürel birçok yardım kampanyasına katkılar sağlamaya başladıklarını dile getiren Gülal, şöyle devam etti:

"Şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na 20 milyon lira nakdi katkı sağladık. Yine Milli Eğitim Bakanımızın önderliğinde düzenlenen tablet destek kampanyasına 20 milyon lira nakdi katkı sağlamak suretiyle kurumsal manada en fazla desteği veren kurum TMSF oldu. Yine İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğünün araç ihtiyacının giderilmesini teminen Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı üzerinden 20 milyon lira nakdi katkı sağladık. 2020 yılı içerisinde nakdi desteklerimizin toplamı 135 milyon lirayı geçti."

Muhiddin Gülal, bu desteklerin yanı sıra İstanbul ve Giresun'da okul yaptırdıklarını belirterek, "Dün terör örgütünün finansmanında kullanılan bu yapının bütçe imkanı artık devletimizin, milletimizin, çocuklarımızın gençlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmaktadır." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Fetullahçı Terör Örgütü, Altın, Darbe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 70,3 milyar liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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