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FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan...
6 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:38 Kaynak: AA
FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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