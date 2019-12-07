Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan... - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan...

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan..., System.String[]

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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