Fetö'nün Darbe Girişiminin Yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki Eylemlere İlişkin 475 Sanıklı Davada,...
1 saat önce
FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sunuyor.
FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü
'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sunuyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: AA
Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz
Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız
En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı