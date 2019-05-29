Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü...
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FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü...

1 saat önce

FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü..., System.String[]
FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:13 Kaynak: AA
Yargıtay, Güncel
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