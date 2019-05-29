FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü...
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FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:13 Kaynak: AA
FETÖ'nün dava takip birimi sorumlusu, eski Yargıtay
üyesi Turgut Emiroğlu'na silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.
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