FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturmada 28 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturmada 28 zanlı gözaltına alındı

02.04.2021 09:29
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturmada 28 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 28'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 28'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler de bulunan, meslekten ihraç edilmiş 2 binbaşı ve bir yüzbaşının da aralarında olduğu, 10'u muvazzaf 32 asker ve 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturmada 28 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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