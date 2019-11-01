Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12...

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12...

6 saat önce

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12..., System.String[]

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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