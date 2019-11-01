FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12...
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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:10 Kaynak: AA
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 1'i muvazzaf 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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