FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si... - Son Dakika

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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si...
6 saat önce
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:48 Kaynak: AA
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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