FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si... - Son Dakika

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si...

6 saat önce

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si..., System.String[]

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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