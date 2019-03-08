Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Deniz Kuvvetlerindeki Mahrem Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Deniz Kuvvetlerindeki Mahrem Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün Deniz Kuvvetlerindeki Mahrem Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önce FETÖ'den işlem gören ve itirafçı olan askerlerin beyanları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği ve örgüt üyesi askerleri "yönetip yönlendirdiği" belirtilen 20 sivil mahrem imamın tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu şahıslar hakkında gözaltı kararı alındığı ifade edilen açıklamada, 20 zanlı arasında 3 öğretmen, bir avukat, bir doktor, 4 kamu çalışanı ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamındaki gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:34 Kaynak: AA

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