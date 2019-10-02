Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "destekçilerine" operasyon
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FETÖ'nün "destekçilerine" operasyon

1 saat önce

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları ve mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları iddia edilen 26 kişiden 19'u yakalandı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları ve mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları iddia edilen 26 kişiden 19'u yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'den ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan ailelere, topladıkları himmetlerle maddi ve hukuki yardım sağladıkları öne sürülen 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 9 ay yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Antalya, Ankara, Kastamonu, Yalova, Şanlıurfa ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Aralarında avukatların da olduğu şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan avukat olan karı koca H.K.Y. ile M.K.Y'nin de yurt dışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

FETÖ'nün destekçilerine operasyon

Başsavcı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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