Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında...
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki 'Avrupa' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında... - Son Dakika

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında...

6 saat önce

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10'u yakalandı.

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10'u yakalandı.

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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