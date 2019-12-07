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FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında...
6 saat önce
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10'u yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:06 Kaynak: AA
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10'u yakalandı.
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