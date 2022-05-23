FETÖ'nün Dışişleri mahrem yapılanması soruşturmasında 53 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı, ayrıca haklarında ankesörlü ve sabit hatlardan tekil ve ardışık şekilde aranma gibi deliller bulunduğu belirlendi.